Instagram habilitó una nueva herramienta que permite modificar las historias después de publicarlas, sin perder las visualizaciones, los ‘me gusta’ ni las respuestas recibidas.

La función ofrece a los usuarios la posibilidad de corregir errores o realizar cambios sin necesidad de eliminar el contenido y compartirlo nuevamente.

La actualización, disponible desde el 18 de noviembre, establece un plazo de 15 minutos después de la publicación para realizar modificaciones. Durante ese tiempo, los usuarios podrán ajustar textos, música, stickers y dibujos, conservando las interacciones que la historia haya acumulado.

Según explicó Adam Mosseri, director de Instagram, esta herramienta busca facilitar la edición de contenidos temporales y brindar mayor flexibilidad a quienes comparten historias con sus seguidores.

Para utilizarla, el usuario debe ingresar a la historia que desea modificar, presionar los tres puntos ubicados en la esquina inferior derecha y seleccionar la opción "Editar historia". Desde allí podrá realizar los cambios necesarios y guardar nuevamente la publicación.

Las historias que hayan sido modificadas mostrarán una indicación de "editada" en la parte superior, para que los seguidores puedan identificar que el contenido tuvo cambios posteriores a su publicación.

Sin embargo, la herramienta tiene una limitación: una vez transcurridos los primeros 15 minutos, ya no será posible editar la historia mediante esta opción.