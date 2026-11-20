A pocos minutos del área urbana de Santa Cruz de la Sierra, el Jardín Botánico ofrece una alternativa para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad. Con 217 hectáreas de extensión, este espacio conserva bosques naturales, alberga cientos de especies de flora y fauna y permite realizar actividades recreativas y educativas.

El lugar cuenta con alrededor de 500 especies de plantas nativas y exóticas, además de una importante diversidad de animales silvestres y cerca de 200 especies de aves.

Sus senderos sombreados y espacios naturales permiten a los visitantes recorrer el bosque, observar la fauna y conocer más sobre la riqueza ambiental de Santa Cruz.

"Más del 90% del Jardín Botánico es bosque y nuestros bosques son naturales. Es el último relicto de bosque natural que tiene la ciudad de Santa Cruz", explicó uno de los responsables del espacio.

La fauna también forma parte de la experiencia. Los animales se encuentran en libertad dentro del área, por lo que durante el recorrido es posible observar monos y tortugas.

En la laguna habitan caimanes yacarés y tortugas acuáticas. Además, estudios realizados mediante cámaras trampa permitieron identificar otras especies que no suelen observarse fácilmente durante las visitas cotidianas.

Entre las colecciones de plantas destaca la de bombacáceas, grupo al que pertenecen los tradicionales toborochis. En el recorrido se pueden apreciar ejemplares de flores rosadas, identificados científicamente como Ceiba camba, que llaman la atención por la particular estructura y grosor de sus troncos, convirtiéndose también en uno de los puntos preferidos para fotografías.

El Jardín Botánico ofrece diferentes servicios, como alquiler de parrillas, espacios para celebraciones y matrimonios, además de visitas guiadas para quienes desean conocer con mayor profundidad las especies y características del lugar.

El ingreso tiene un costo de Bs 5 para niños de 3 a 10 años y Bs 15 a partir de los 11 años. Estos precios permiten acceder a un espacio pensado para disfrutar en familia, realizar caminatas, observar aves, tomar fotografías o simplemente descansar lejos del movimiento urbano.