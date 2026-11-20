Cerca de las 14:30 de este viernes 20 de noviembre se instaló en La Paz la audiencia en la que el exasesor político busca obtener la cesación de su detención preventiva dentro del proceso que enfrenta por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Cerimedo fue trasladado desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para participar presencialmente en la diligencia.

La defensa legal del exasesor político solicitó que la Justicia revise la medida cautelar que actualmente lo mantiene privado de libertad.

El investigado llegó este viernes a dependencias judiciales de La Paz bajo custodia policial.

La audiencia presencial fue programada después de anteriores dificultades técnicas que impidieron desarrollar la diligencia mediante conexión virtual desde el recinto penitenciario.

La defensa busca que se consideren los elementos presentados para solicitar la modificación de la medida cautelar.

Cerimedo es investigado por presuntos hechos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas, dentro de un proceso por el que se dispuso su detención preventiva.

Además, el exasesor enfrenta otro proceso penal por presunta tentativa de feminicidio, cuya situación cautelar se trata de manera independiente.