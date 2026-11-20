El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz informó este viernes sobre la aprehensión de seis ciudadanos extranjeros tras dos allanamientos ejecutados ayer en la zona este de la ciudad, en el marco de investigaciones vinculadas a sustancias controladas y la presunta desarticulación de una red internacional.

El comandante departamental, Edson Fernández, precisó que el operativo fue resultado del trabajo conjunto de unidades operativas, estaciones policiales integrales y direcciones investigativas, sustentado en labores de inteligencia. Los investigados fueron encontrados en un lujoso inmueble de la zona este y enfrentan cargos por asociación delictuosa, organización criminal, tenencia y porte ilícito de arma de fuego, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

Descartan nexos con facciones brasileñas

Fernández salió al paso de versiones que relacionaban a los detenidos con agrupaciones criminales de Brasil. "Cabe aclarar ya una vez validada la información respaldada y de manera objetiva debemos desmentir lo que algunas referencias dieron respecto a que estas personas tenían algún vínculo con alguna facción del Comando Vermelho o PCC. No tienen ningún vínculo al momento, o sea, no pertenecerían a esa facción. Sí, estas personas estaban involucradas en hechos ilícitos vinculados a sustancias controladas", afirmó la autoridad policial.

Notificaciones internacionales y documentación irregular

De acuerdo con el reporte oficial, los seis aprehendidos son: J.L.O.R. (nacionalidad colombiana), O.M.M. (nacionalidad colombiana); V.F.M.C. (nacionalidad colombiana), quien no portaba documentos de respaldo al momento de la intervención. También M.F.F.R. (nacionalidad dominicana), quien tampoco contaba con documentación de respaldo.

Asimismo, se aprehendió a V.P. (nacionalidad checa), quien inicialmente se identificó como Julio César López Aponte y aseguró ser de nacionalidad boliviana. Sin embargo, tras el cruce de datos en el sistema del SEGIP, se comprobó que sus rasgos fisionómicos no correspondían con la fotografía del registro boliviano; durante la entrevista policial admitió su identidad real. Según la Policía, portaba cédula de identidad boliviana, además de licencias de conducir para vehículo y motocicleta emitidas en el país.

El sexto aprehendido es R.C.W. (nacionalidad inglesa), sobre quien pesa una notificación roja internacional, emitida a solicitud de Bélgica. Según detalló el comandante departamental, a este ciudadano inglés se le atribuyen delitos vinculados al tráfico e importación de estupefacientes en asociación, así como la realización de actos preparativos en contravención a la ley de drogas en asociación, en el marco de la requisitoria internacional.

Los seis ciudadanos extranjeros permanecen bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras prosiguen las investigaciones sobre las actividades de la estructura en territorio cruceño.