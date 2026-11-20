Los maestros urbanos determinaron levantar la huelga de hambre que mantenían en la ciudad de La Paz, luego de que varios de sus integrantes cumplieran hasta 18 días con la medida de presión y presentaran complicaciones en su estado de salud.

La decisión fue anunciada por la ejecutiva nacional del Magisterio Urbano, Miriam Ayala, quien explicó que, después de sostener reuniones con médicos, se recomendó suspender la medida debido a las condiciones críticas de los huelguistas.

"Los médicos han recomendado que, por su estado de salud, tengamos que levantar la huelga. Se ha determinado el día de hoy levantar la huelga de hambre por su estado crítico", manifestó Ayala.

Huelguistas serán evacuados de la Casona del Magisterio

La dirigente confirmó que los maestros que permanecían en huelga de hambre en la Casona del Magisterio Urbano serán evacuados para recibir la atención correspondiente, luego de la recomendación del personal médico.

Ayala aclaró que la suspensión de esta medida no significa que el sector esté desistiendo de sus demandas y advirtió al Gobierno y al ministro de Educación que las movilizaciones continuarán.

Marcha partirá desde tres puntos de La Paz

Pese al levantamiento de la huelga de hambre, el magisterio urbano ratificó la marcha prevista para este viernes.

La movilización partirá desde tres puntos de la ciudad de La Paz: la zona del Cementerio, la Casona del Magisterio y el sector de la Cervecería.

La ejecutiva nacional también informó que los padres de familia expresaron su respaldo a las medidas del sector y anunció que ese apoyo será visibilizado durante la movilización.