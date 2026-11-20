Los maestros urbanos del país cumplen este viernes una nueva jornada de movilización en rechazo al traspaso de competencias educativas a las gobernaciones, mientras buscan evitar los descuentos salariales por los días de paro mediante la reposición de clases.

En Santa Cruz, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, cuestionó la intención gubernamental de transferir la totalidad de la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a los gobiernos departamentales.

El dirigente cruceño sostuvo que la Constitución establece una responsabilidad compartida entre el nivel central y las gobernaciones respecto a la gestión de estos centros de formación superior.

De este modo, el sector ratifica su oposición al proyecto oficial de descentralización administrativa por considerar que vulnera el marco normativo vigente.

Posible paro de 72 horas en puertas

Ante la falta de consensos con las autoridades del Gobierno, el magisterio urbano convocó a un ampliado nacional para este sábado con el objetivo de radicalizar sus medidas de presión.

Durante dicho encuentro, las bases evaluarán la declaratoria de un paro de 72 horas a escala nacional si no reciben una respuesta favorable a sus demandas y a su propuesta de recuperación académica.