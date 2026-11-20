En el marco de los controles realizados en la ciudad de Santa Cruz, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico interceptaron una encomienda sospechosa con destino final en Sudáfrica.

La intervención se originó tras la alerta positiva emitida por un can antidrogas durante la revisión rutinaria de paquetes en los almacenes de envíos internacionales.

Foto: Facebook Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - Bolivia.

Durante la requisa detallada de las cajas de cartón retenidas, los uniformados inspeccionaron siete frascos de crema que presentaban anomalías en su estructura física.

Al proceder con la apertura de los recipientes, se constató la presencia de un doble fondo donde se hallaba escondida una sustancia blanquecina.

Foto: Facebook Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - Bolivia.

La prueba de campo realizada por el personal especializado arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína, evidenciando las tácticas de camuflaje utilizadas por las organizaciones criminales.

Foto: Facebook Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - Bolivia.