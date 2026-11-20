Disney parece estar desarrollando una secuela de la comedia navideña 'Home Alone' ('Mi Pobre Angelito') con el regreso de Macaulay Culkin en su papel de Kevin McCallister, según informó este viernes Variety.

Los aclamados comediantes Seth Rogen y Evan Goldberg estarían trabajando en el guion y producción de la película junto con el actor estadounidense.

El regreso de una de las películas más populares de la década de 1990 se produce días después de que Culkin protagonizara un anuncio publicitario de una popular cadena de hamburguesas en el que retomaba el papel del joven McCallister.

Ataviado en un suéter rojo similar al que luce su personaje, Culkin se sirve helado de la máquina, prepara una gran hamburguesa bautizada como 'La gran McCallister' y fríe patatas fritas de manera frenética.

'Home Alone' narra la historia de un joven de 8 años que queda olvidado en casa cuando su numerosa familia viaja a París para las fiestas. El niño debe defender su hogar de dos torpes ladrones conocidos como los Bandidos Mojados.

La película lanzó al estrellato a Culkin, en un reparto que incluyó a Joe Pesci (Harry), Daniel Stern (Marv), Catherine O'Hara (Kate) y John Heard (Peter).

Con un presupuesto de unos 18 millones de dólares, 'Home Alone' recaudó aproximadamente 476,7 millones de dólares en todo el mundo, según datos de Box Office Mojo, y se convirtió en una de las películas de la temporada navideña más tradicionales.

EFE