La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 20 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, marcadas por un ascenso paulatino tanto en el indicador de compra como en el de venta.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un incremento gradual conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con la divisa cotizándose por debajo de los doce bolivianos, en Bs 11,98 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Mediodía: Ambos indicadores cruzaron el umbral de los doce bolivianos, ubicándose en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,03 para la venta .

Cierre de jornada: El precio de compra se mantuvo sin cambios en Bs 12,00, mientras que la venta anotó un ligero incremento final hasta situarse en Bs 12,04.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,75 —siete centavos más respecto a los Bs 11,68 registrados el jueves—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones de cierre del mercado paralelo informal.