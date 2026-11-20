Las sofocantes temperaturas provocadas por el fenómeno del Súper Niño en Bolivia han llevado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a operar bajo una exigencia inédita desde el pasado martes 17 de noviembre.

En este escenario climático adverso, Santa Cruz encabezó el consumo energético del país al registrar este viernes una demanda récord de 1.019,4 megawatts (MW) a las 14:45, momento en el que la generación nacional también tocó un techo histórico de 2.036 MW.

De acuerdo con los reportes preliminares del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) alcanzó a las 15:00 su propia marca máxima con 937,7 MW tras cubrir el requerimiento del área metropolitana cruceña y los sistemas Misiones y Cordillera.

Ante este sostenido incremento originado por el uso intensivo de aires acondicionados en los hogares, los especialistas recomiendan hacer un uso racional de la energía para evitar saturaciones en el suministro.

Evolución de los picos de generación nacional

La escalada de temperatura se reflejó de manera consecutiva en los registros diarios del despacho eléctrico boliviano durante toda la semana:

Viernes 20 de noviembre: 2.036 MW a las 14:45.

2.036 MW a las 14:45. Jueves 19 de noviembre: 1.993,31 MW a las 14:45.

1.993,31 MW a las 14:45. Miércoles 18 de noviembre: 1.983 MW a las 15:15.

1.983 MW a las 15:15. Martes 17 de noviembre: 1.971 MW a las 15:30.