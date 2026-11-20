Las altas temperaturas registradas en territorio cruceño obligaron a los ciudadanos a intensificar el uso de sistemas de refrigeración, generando cifras inéditas de consumo energético.
20/11/2026 19:16
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Las sofocantes temperaturas provocadas por el fenómeno del Súper Niño en Bolivia han llevado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a operar bajo una exigencia inédita desde el pasado martes 17 de noviembre.
En este escenario climático adverso, Santa Cruz encabezó el consumo energético del país al registrar este viernes una demanda récord de 1.019,4 megawatts (MW) a las 14:45, momento en el que la generación nacional también tocó un techo histórico de 2.036 MW.
De acuerdo con los reportes preliminares del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) alcanzó a las 15:00 su propia marca máxima con 937,7 MW tras cubrir el requerimiento del área metropolitana cruceña y los sistemas Misiones y Cordillera.
Ante este sostenido incremento originado por el uso intensivo de aires acondicionados en los hogares, los especialistas recomiendan hacer un uso racional de la energía para evitar saturaciones en el suministro.
Evolución de los picos de generación nacional
La escalada de temperatura se reflejó de manera consecutiva en los registros diarios del despacho eléctrico boliviano durante toda la semana:
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