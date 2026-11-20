La Policía Boliviana capturó a ocho presuntos integrantes de una célula de sicariato vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC) tras ejecutar una serie de allanamientos en Santa Cruz de la Sierra.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández, informó que estas acciones responden a una investigación iniciada meses atrás por hechos de sangre registrados en provincias, específicamente en San Ignacio de Velasco.

Captura de prófugos brasileños y jóvenes bolivianos

Entre los aprehendidos figuran cinco jóvenes oriundos de San Ignacio de Velasco y una menor de edad procedente de San José de Chiquitos, quienes presuntamente operaban para esta red delictiva.

"Estos jóvenes son de San Ignacio de Velasco, los mismos ya dedicados a la actividad criminal y bautizados por el Primer Comando de la Capital, PCC", afirmó la autoridad policial durante la presentación de los detenidos.

El operativo también permitió la captura de los ciudadanos brasileños Luis A. D. A., de 19 años, y Eron T., de 32 años, quien inicialmente presentó una identidad falsa.

Respecto a este último, Fernández precisó tras cruzar información con Brasil que su verdadero nombre es Eron T., de 32 años de edad, nacionalidad brasilera, el mismo es procurado por los delitos de robo, tráfico ilícito de drogas hasta el año 2040.

Secuestro de armamento y control territorial

En los inmuebles intervenidos, los agentes decomisaron 22 paquetes de marihuana, un revólver calibre 38, una pistola nueve milímetros, municiones, pasamontañas y una granada.

El comandante explicó que la intervención permitió frenar el desplazamiento delictivo hacia la urbe cruceña, señalando que "al momento de tener el control territorial, hubo ciertos grupos que emigraron tanto a ciudad capital como a algunas provincias u otros departamentos".