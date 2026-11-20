La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los maestros urbanos que protagonizaron una movilización por el centro de la ciudad de La Paz, en rechazo a la propuesta de descentralización educativa impulsada por el Gobierno.

Pese a la intervención policial, el sector anunció que no retrocederá en sus medidas de presión y que prevé intensificar las protestas durante la próxima semana.

La secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP), Anahí Bozo, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno y aseguró que hasta el momento no recibieron una nueva convocatoria al diálogo.

"Lastimosamente no ha habido ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de llamado al diálogo otra vez. Nosotros vamos a radicalizar nuestras medidas de presión la siguiente semana, vamos a estar en movilizaciones y también vamos a estar junto a la Central Obrera Boliviana", manifestó.

Anuncian movilizaciones junto a la COB

Bozo aseguró que el sector cuenta con el respaldo de trabajadores y organizaciones sociales que rechazan los cambios planteados para la administración de la educación fiscal.

La dirigente sostuvo que la defensa de la educación pública y gratuita involucra a diferentes sectores de la población, principalmente a las familias trabajadoras.

"El pueblo boliviano, los trabajadores han entendido que luchar por la educación única, fiscal y gratuita es necesario, porque son los hijos del pueblo quienes están en esta educación", afirmó.

Rechazan descentralización de la educación

La representante del magisterio también cuestionó que las gobernaciones asuman responsabilidades relacionadas con los institutos técnicos, al considerar que no cuentan con los recursos económicos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Según Bozo, existe preocupación por las condiciones de infraestructura y equipamiento que requieren estos establecimientos educativos.

"Exactamente, no cuentan con los recursos", respondió al ser consultada sobre la capacidad económica de las gobernaciones.

Asimismo, cuestionó que se pretenda involucrar a los institutos en actividades públicas sin garantizar previamente las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Advierten con radicalizar las protestas

La dirigencia del magisterio urbano reiteró que continuará con las movilizaciones hasta que el Gobierno atienda sus demandas y deje de lado la propuesta de descentralización educativa.

Bozo aseguró que el sector mantendrá las medidas de presión y anticipó que las protestas podrían desarrollarse junto a la COB durante la próxima semana.

"Vamos a radicalizar hasta las últimas consecuencias", advirtió la dirigente.