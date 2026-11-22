La cotización de la moneda estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este domingo 22 de noviembre con ligeros movimientos a lo largo del día, ubicándose finalmente en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia registra Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta al 22 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el comportamiento de la divisa durante la jornada dominical registró los siguientes valores de referencia:

07:00 a.m. (Apertura): La jornada arrancó con el dólar cotizándose en Bs 12,01 para la compra y Bs 12,02 para la venta .

Mediodía: La divisa mantuvo su cotización de compra en Bs 12,01, mientras que el precio de venta subió ligeramente hasta Bs 12,05.

Cierre de jornada: El mercado paralelo concluyó la tarde posicionándose en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

Mientras la cotización paralela se movió en torno a los Bs 12,00 y Bs 12,05 a lo largo de este domingo, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para la misma fecha en Bs 11,75.

Con estos valores al cierre, la diferencia entre el precio de venta en el mercado paralelo (Bs 12,04) y el referente oficial del ente emisor (Bs 11,75) se ubica en Bs 0,29 por dólar.