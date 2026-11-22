La esperanza y la solidaridad transformaron la vida de Lian, un niño de 11 años que perdió la capacidad de caminar tras sufrir un accidente de tránsito en su niñez. Gracias a la campaña impulsada a través de Notivisión y Red Uno de Bolivia, la población respondió al llamado de su familia logrando recaudar más de 17.000 bolivianos para su esperada operación, monto al que se sumó el obsequio de una silla de ruedas nueva.

Durante mucho tiempo, la madre de Lian —quien saca adelante sola a sus cinco hijos— luchó por reunir los recursos necesarios para costear los materiales quirúrgicos que permitirán que su hijo tenga la oportunidad de volver a caminar. Hasta antes de esta campaña, el menor debía ser trasladado en un coche de bebé debido a la falta de recursos para adquirir un equipo adecuado.

"Vivo sola con mis hijos. A veces tengo que trabajar el fin de semana, de todo. Para mí la vida ha sido muy dura, muy difícil", había relatado la madre al darse a conocer el caso, mientras el pequeño expresaba entre lágrimas su mayor deseo: "Quiero poder ayudar a mi mamá, porque sufre mucho".

Tras la difusión de su historia, el apoyo ciudadano superó todas las expectativas. "Me fue muy bien, estoy muy feliz. He podido recaudar más de lo que necesitaba", celebró la progenitora al confirmar que cuentan con el monto requerido para la intervención médica.

La jornada estuvo marcada por una segunda sorpresa cuando el médico Marcos Tapia llegó para entregarle una silla de ruedas nueva, un gesto realizado en memoria de sus seres queridos.

"Es de una manera solidaria que lo hago con mucho cariño en nombre de mi mamá, la señora Berta Torres, que hace un año y diez meses está en el cielo, igual que mi abuelita, la señora Olga Torres Castañón. Pero a la vez estoy contento de poder colaborar y hacer feliz a un niño y a su madre que realmente lo necesita. Agradezco también a la Red Uno, que es un canal que tiene empatía y solidaridad", manifestó el galeno durante la entrega.

Emocionada por el cambio inmediato que significará para la movilidad de su hijo, la madre agradeció el desprendimiento del benefactor y de toda la población que se sumó a la causa. "Muchas gracias señor, es un ángel mandado por Dios, que sabe mi situación. El único que sabe mi situación, mi día a día es Dios. Tengo cinco hijos, es muy difícil. No tenía la silla de ruedas", expresó.

Con los insumos médicos asegurados y una silla de ruedas propia, Lian inicia una nueva etapa llena de ilusión y agradeció a quienes hicieron posible este adelanto navideño: "Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que me ha apoyado".