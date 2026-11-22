La inseguridad mantiene en vilo a los habitantes de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, quienes denunciaron una serie de atracos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas que intimidan a sus víctimas con armas blancas. Ante los constantes hechos delictivos, los vecinos exigen a la Policía incrementar los patrullajes preventivos en el sector.

El caso más reciente quedó registrado por cámaras de seguridad el pasado sábado alrededor de las 18:30. En las imágenes se observa a una joven caminando por una de las calles del barrio cuando es sorprendida por dos sujetos que circulaban en una motocicleta detrás de ella.

Según el registro audiovisual, uno de los antisociales descendió rápidamente del motorizado para interceptar a la transeúnte por la espalda portando un cuchillo. Sin embargo, la víctima reaccionó a tiempo, logró esquivar al atacante y corrió en dirección contraria para ponerse a salvo.

Tras el fallido atraco, el delincuente regresó junto a su cómplice y ambos escaparon del lugar a bordo de la motocicleta. El alboroto y los ruidos alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para auxiliar a la afectada y verificar lo sucedido.

Preocupados por la vulnerabilidad en la que se encuentran a plena luz del día y al caer la tarde, los residentes pidieron a las autoridades policiales ejecutar rondas constantes en la zona sur para frenar el accionar de estos grupos delictivos.