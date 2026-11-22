Cientos de pequeños loritos, algunos tan jóvenes que ni siquiera habían abierto los ojos, fueron rescatados durante un operativo de control ambiental realizado en Villa Montes, departamento de Tarija.

La intervención estuvo a cargo de personal de Conservación y Desarrollo de la Fauna (Codefauna), dependiente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco–Villa Montes, bajo la responsabilidad de Fernando Pedriel.

Los primeros reportes dieron cuenta del decomiso de al menos 500 aves, conocidas popularmente como catitas, que se encontraban en poder de particulares y presuntamente iban a ser comercializadas de manera ilegal.

El procedimiento se desarrolló la noche del jueves 19 de noviembre, en inmediaciones de la filial 12 de Agosto.

De acuerdo con el testimonio de los funcionarios que participaron en la intervención, inicialmente fue detectada una camioneta y, posteriormente, un vehículo Toyota Ipsum que habría intentado escapar de los controles.

Rescatan a cientos de loritos bebé del tráfico ilegal en Villa Montes. Foto RR.SS.

Durante la revisión, los técnicos encontraron alrededor de diez cajas que contenían numerosas aves, además de pescado.

Los recipientes estaban apilados unos sobre otros, en condiciones que comprometían gravemente la integridad de los pequeños animales.

Según el personal interviniente, durante el desplazamiento del vehículo algunas crías ubicadas en las cajas inferiores quedaron aplastadas y varias perdieron la vida.

Entre los ejemplares recuperados había pichones recién nacidos, otros con plumaje en desarrollo y algunos que todavía mantenían los ojos cerrados.

El responsable de Codefauna, Fernando Pedriel, expresó su indignación por las condiciones en las que fueron encontrados los animales.

“Hemos tenido la tristeza de decomisar una gran cantidad de catas, algunas que están recién eclosionadas del huevito y otras que están con plumas”, manifestó ante medios locales.

El funcionario lamentó especialmente el daño causado a las crías, muchas de las cuales fueron retiradas de sus nidos cuando todavía dependían completamente del cuidado de sus progenitores.

“Aquí podemos apreciar el daño que hacen a la fauna, aquí ni siquiera han abierto los ojos. La verdad es una pena lo que esta gente hace sin tener un poco de cuidado, cariño a nuestra fauna, obviamente que esto tiene que ser castigado”, expresó.

Tras el decomiso, los ejemplares sobrevivientes quedaron bajo resguardo de los responsables ambientales, que enfrentan el desafío de garantizar su alimentación y atención especializada.