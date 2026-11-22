Durante la celebración dominical por la solemnidad de Cristo Rey en la capital cruceña, el vicario general de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Juan Crespo, reflexionó sobre las marcadas diferencias entre la autoridad divina y los gobiernos terrenales.

“Los reinos humanos suelen apoyarse en la fuerza, apresan, persiguen por pensar diferente, hacen callar a sus opositores, dominan, mientras que el reinado de Dios nace del amor, nace de la verdad y del servicio y permanece para siempre”, sostuvo el sacerdote ante los fieles.

La autoridad eclesiástica enfatizó que el mensaje cristiano prioriza el bienestar colectivo por encima de los intereses partidarios o la búsqueda de sumisión.

“En el reinado de Dios, se fundamenta en la búsqueda de la verdad, la justicia, la paz, el perdón y, especialmente, el servicio y a los más necesitados”, agregó Crespo durante su intervención.

Al abordar la forma en que se ejerce el liderazgo en la sociedad contemporánea, el vicario señaló que los sistemas actuales suelen exigir una obediencia pasiva mediante la coerción.

“El reinado de los hombres se sostiene mediante la imposición, la presión, los intereses políticos o el control político, pero el reinado de Dios no se impone por la fuerza, se ofrece libremente y se construye en el corazón de quien acepta el evangelio”, puntualizó.

Promesas incumplidas frente al cuidado espiritual

Finalmente, el sacerdote contrastó los ofrecimientos habituales de la clase política en áreas como salud, educación, vivienda y empleo, que muchas veces quedan sin efecto, frente a la fidelidad de las escrituras.

Apoyado en el pasaje del profeta Ezequiel, recordó la promesa divina hacia su pueblo: “yo mismo iré a buscar a mis ovejas, yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar”.