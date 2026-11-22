Este domingo llegaron al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra los siete aprehendidos que están presuntamente vinculados a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) para enfrentar su audiencia de medidas cautelares.

Los sindicados, cinco de nacionalidad boliviana y dos brasileños, permanecían bajo custodia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desde el pasado viernes.

Antecedentes de los operativos

La captura de este grupo se ejecutó mediante intervenciones policiales simultáneas realizadas en la calle Ingavi y en la zona de la radial 17 y medio de la capital cruceña.

Durante los allanamientos en ambos inmuebles, los efectivos lograron incautar un importante cargamento de sustancias controladas, además de armas de fuego y municiones de distinto calibre.

De acuerdo con los informes de investigación, a los detenidos se los relaciona directamente con hechos de sicariato perpetrados tanto en el municipio de San Ignacio de Velasco como en la ciudad de Santa Cruz.

Por estas evidencias, el Ministerio Público los procesa por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y porte o tenencia ilegal de arma de fuego.

Detención preventiva de una menor

Inicialmente el operativo dejó un saldo de ocho personas retenidas, pero se indentificó a una adolescente de 16 años entre los involucrados.

La menor compareció ayer sábado ante un juez especializado, instancia que determinó su detención preventiva en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) mientras avanzan las pesquisas.