Un ciudadano de República Checa y otro de Gran Bretaña fueron enviados con detención preventiva por 60 días al penal de Palmasola, en Santa Cruz, tras ser imputados por los delitos de asociación delictuosa y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

En tanto, los otros cuatro extranjeros que fueron aprehendidos en el mismo operativo quedaron en libertad.

La decisión fue asumida este sábado durante la audiencia de medidas cautelares desarrollada en el Palacio de Justicia de la capital cruceña, bajo un estricto resguardo policial.

Los seis ciudadanos extranjeros fueron capturados el jueves en el municipio de Cotoca, durante operativos ejecutados por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, en el marco de una investigación sobre una presunta red criminal transnacional.

Entre los enviados a Palmasola se encuentra un ciudadano checo que presuntamente utilizaba documentación falsa para hacerse pasar por boliviano. El segundo es un ciudadano británico que cuenta con notificación roja de Interpol por un caso de tráfico de drogas en Bélgica.

Durante los allanamientos realizados en el operativo, las autoridades secuestraron un arma de fuego, varios proyectiles y paquetes de marihuana prensada, elementos que forman parte de las investigaciones.

Entretanto, se aguarda un informe oficial de Interpol para establecer los antecedentes de los involucrados, sus actividades en territorio nacional y una posible vinculación con organizaciones criminales internacionales.