El vehículo especializado donado por Bélgica al cuerpo de bomberos de Bolivia llegará este domingo al puerto de Arica, Chile, y se prevé que durante la próxima semana sea trasladado a Cochabamba. La unidad cuenta con equipos y capacidad para combatir incendios industriales, aeronáuticos y estructurales.

Mario Araníbar, miembro de Bomberos para Bolivia, informó que recibieron una comunicación de la naviera MSC, encargada del transporte, confirmando el arribo del vehículo a territorio chileno durante la madrugada del domingo.

“Si todo nos va bien, en la próxima semana lo estaríamos trayendo ya a Cochabamba. Estimamos que esté llegando en una semana exactamente, un día como hoy, viernes”, explicó Aranibar.

Una vez en el departamento, el carro bombero permanecerá inicialmente en la academia de bomberos, donde será utilizado para procesos de formación y también estará a disposición de una unidad voluntaria para atender emergencias y combatir incendios.

El representante explicó que la unidad permanecerá en Cochabamba mientras se identifica el lugar donde su equipamiento pueda responder de mejor manera a las necesidades del país, debido a que las demandas de atención de emergencias son grandes en los diferentes departamentos.

Entre sus principales características, el vehículo tiene capacidad para transportar 5.000 litros de agua y 2.000 litros de espuma para la extinción de incendios. Además, cuenta con un tanque de polvo químico seco, lo que amplía sus posibilidades de intervención.

“Esas características lo hacen bastante especial, en el sentido de que puede atender incendios de tipo industrial, aeronáutico y también estructurales, en domicilios, casas normales”, detalló Aranibar.

La donación representa un importante aporte para fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos ante distintos tipos de siniestros, además de contribuir a la capacitación y formación de quienes trabajan en la atención de emergencias.