Una adolescente de 16 años, presuntamente vinculada a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), llegó este sábado en horas de la tarde hasta su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz de la Sierra.

La menor fue aprehendida durante los operativos policiales ejecutados ayer viernes en la calle Ingavi y en la zona de la radial 17 y medio de la capital cruceña.

La joven enfrenta un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, siendo la primera del grupo en comparecer ante la autoridad jurisdiccional.

Por su parte, los otros siete implicados en el caso, seis ciudadanos bolivianos y dos brasileños, permanecen en celdas policiales y serán sometidos a su respectiva audiencia cautelar durante la jornada de mañana.

Las intervenciones de la fuerza del orden permitieron el secuestro de armas de fuego, municiones y una considerable cantidad de droga en ambos inmuebles allanados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta célula delictiva también estaría relacionada con recientes hechos de sicariato registrados tanto en la capital cruceña como en el municipio de San Ignacio de Velasco.