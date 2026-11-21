Más de 15 kilos de estupefacientes de máxima pureza fueron incautados en el paso fronterizo entre La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia) durante un control de rutina aplicado a un autobús internacional que había salido de La Paz con destino a la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con fuentes aduaneras citadas por el medio local El Tribuno de Jujuy, el hallazgo se produjo en el control migratorio y aduanero cuando agentes especializados realizaron el escaneo de rutina a la unidad de larga distancia. Durante la inspección detectaron un compartimento acondicionado específicamente en el área de descanso de los conductores.

Tras la requisa, el personal encontró 14 paquetes rectangulares envueltos en cinta negra. Un narcotest de campo confirmó que se trataba de cocaína de máxima pureza, identificada con el sello de un delfín, una marca habitual en las rutas del narcotráfico de la región. El peso total alcanzó los 15 kilos con 400 gramos, con un valor estimado millonario en moneda argentina.

El operativo contó con el apoyo de efectivos del Escuadrón 21 de la Gendarmería Nacional, con base en esa localidad fronteriza.

Por disposición del Juzgado Federal de turno, se ordenó el decomiso de la sustancia y la detención de los conductores, quienes quedaron a disposición de la Justicia. El caso fue encuadrado bajo la figura de contrabando calificado de importación de estupefacientes en grado de tentativa, contemplada en el Código Aduanero argentino.

Los paquetes de cocaína incautados y el equipo utilizado para analizarlos en La Quiaca. Foto: El Tribuno de Jujuy