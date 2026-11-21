Tras una audiencia cautelar, la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Quillacollo ordenó la detención preventiva por tres meses para las tres personas aprehendidas en el marco de la investigación por el rapto de un bebé ocurrido esta semana en el municipio. De acuerdo con la resolución judicial, las dos mujeres imputadas fueron remitidas al penal de San Sebastián y el conductor de taxi al penal de San Pablo.

Según los antecedentes del caso, la Policía esclareció el hecho en 24 horas tras la sustracción del menor, y una de las mujeres acusadas —identificada en el proceso como Lourdes— admitió ante dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) haber llevado al bebé, exponiendo los motivos con los que intentó justificar su actuar.

Cuestionamientos de la defensa del taxista

El abogado defensor del conductor imputado cuestionó el fallo judicial por considerar que no establece una diferenciación entre el grado de participación de los tres acusados durante la etapa preparatoria.

"El señor a quien patrocino, lo único que ha hecho, y está probado y va a ser confirmado con esta etapa preparatoria, es simplemente transportar tanto a la madre con el bebé y a las dos co-imputadas a las inmediaciones de Quillacollo a la Plaza Bolívar", sostuvo el jurista.

El defensor añadió que su patrocinado se retiró del lugar posteriormente y argumentó que no trasladó al menor sin la madre, por lo que sostuvo que no existió participación activa ni elementos que configuraran un delito de trata o tráfico. Asimismo, señaló que las otras dos acusadas se acogieron al derecho de abstención en su declaración informativa, aunque destacó que el relato previo de la mujer que explicó cómo sucedieron los hechos no vincula a Correa.

La defensa calificó la medida de detención preventiva como arbitraria frente a la situación procesal del conductor e informó que presentó un recurso de apelación incidental para que una instancia superior revise la resolución dictada por el juzgado cautelar mientras avanza la investigación.