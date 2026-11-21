El ministro de Educación, Erick Sanjinés, descartó retirar el anteproyecto de descentralización educativa, cuestionado por el magisterio movilizado, y aseguró que el Gobierno continuará buscando acuerdos mediante mesas regionales de diálogo.

La autoridad explicó que el proyecto se encuentra en suspenso mientras se desarrollan reuniones con los maestros rurales, proceso que comenzó el jueves y que, según indicó, continuará en los próximos días.

Gobierno rechaza retirar el anteproyecto

Sanjinés cuestionó la posición de algunos dirigentes del magisterio que exigen retirar el proyecto de ley como condición previa para instalar una mesa de diálogo.

A criterio de la autoridad, esa postura impide avanzar en acuerdos, debido a que el Gobierno considera que las conversaciones deben desarrollarse sobre una propuesta concreta.

"Lo que nos piden es: retiren el anteproyecto de ley y después dialogamos. Mi pregunta es, si retiramos el anteproyecto, ¿sobre qué dialogamos? ¿Sobre un papel en blanco? Eso es para nosotros inaceptable", manifestó.

Cuestiona posiciones de dirigentes del magisterio

El ministro consideró que algunos sectores de la dirigencia docente mantienen una posición ideologizada que estaría llevando el conflicto a posiciones extremas y dificultando la posibilidad de alcanzar consensos.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de continuar las mesas regionales para abordar las observaciones al anteproyecto y buscar acuerdos con los sectores educativos.

Advierte con descuentos a maestros

Finalmente, la autoridad señaló que la posición asumida por algunos dirigentes estaría impidiendo llegar a acuerdos y anticipó que se procederá con los descuentos establecidos por ley para los maestros que correspondan.

Mientras tanto, el conflicto continúa por el rechazo del magisterio a la propuesta gubernamental de descentralización educativa, que mantiene las movilizaciones y las diferencias entre el sector docente y el Ministerio de Educación.