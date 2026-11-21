Una colegiala menor de edad sufrió un atraco en la urbanización Olender, ubicada en la zona de la Radial 10 de Santa Cruz de la Sierra, mientras se encontraba rumbo a comprar útiles escolares.

Sobre este hecho que quedó registrado en video, un vecino relató que“asaltaron a una niña que estaba yendo hacia el colegio para comprar algunos utensilios para su tarea, para el colegio”, mientras otro vecino detalló la agresión asegurando que “la cachearon y de paso creo que ella también forcejeó con ellos”.

La valiente estudiante intentó resistirse al asalto ejecutado por dos sujetos en motocicleta, quienes la intimidaron con un arma de fuego y la arrastraron para quitarle sus pertenencias.

Como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza y el rostro, la adolescente quedó en estado delicado y fue trasladada de emergencia al Centro de Salud 25 de diciembre tras ser auxiliada por los residentes del lugar.

En su afán por escapar rápidamente de la escena tras la golpiza, los delincuentes dejaron caer varios objetos personales y el armamento utilizado para intimidar a la víctima.

Un habitante del lugar describió los elementos recolectados en el sitio señalando que “en su huida los delincuentes dejaron una chinela, su polera, un arma y un reloj”.

Intervención policial y reclamo vecinal

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se constituyeron en la urbanización para proceder con el levantamiento legal del arma de fuego y colectar las imágenes de las cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

En este contexto, un vecino exigió acciones inmediatas manifestando que la menor tiene tres heridas en la cabeza, uno en la frente, es así que pidió que haya más seguridad, más policías en los barrios, “no puede ser que a la luz del día estos antisociales estén haciendo esto”, remarcó.