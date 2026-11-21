La Policía Boliviana y el Ministerio Público ejecutaron operativos estratégicos en diferentes zonas de la ciudad y en el municipio de Cotoca, logrando desarticular una organización delictiva internacional.

Al respecto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López, afirmó que “en relación a los allanamientos realizados el día de ayer, en una primera instancia se allanó una vivienda en Cotoca donde fueron aprehendidos seis integrantes de una organización delictiva; todos estos actualmente han sido identificados y son de nacionalidad extranjera”.

Durante la investigación fiscal se comprobó que dos sujetos que inicialmente figuraban como bolivianos portaban documentación falsa, mientras que en los dos allanamientos ejecutados en esta jornada se logró incautar un arma de fuego, proyectiles y marihuana prensada.

Sobre la identidad de los detenidos en el municipio de Cotoca, la lista de los aprehendidos comprende a los siguientes ciudadanos extranjeros:

Julio César L. A. (ciudadano de República Checa que figuraba falsamente como boliviano).

(ciudadano de República Checa que figuraba falsamente como boliviano). Víctor Fabio M. C. (ciudadano colombiano).

(ciudadano colombiano). José Luis O. R. (ciudadano colombiano).

(ciudadano colombiano). Holman M. M. (ciudadano colombiano).

(ciudadano colombiano). Michael Freddy F. R. (ciudadano dominicano).

(ciudadano dominicano). Roy Charles W. (ciudadano de Gran Bretaña que cuenta con sello rojo).