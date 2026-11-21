Solo el 9% de los estudiantes de sexto de primaria en Bolivia alcanza el nivel mínimo de competencia en matemática, mientras que en lectura la cifra llega al 18,5%, según los resultados de la evaluación ERCE de la Unesco de la gestión 2023 presentados por el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

La autoridad calificó los resultados como una señal de alerta sobre la situación de la educación boliviana y sostuvo que el país necesita cambios profundos para mejorar los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes.

"El dato más alarmante, matemática en sexto de primaria. Apenas el 9% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de competencia. Es decir, que 91 de cada 100 estudiantes no tiene el aprendizaje esperado para ese grado y esa edad", manifestó.

Resultados muestran dificultades desde primaria

El informe también revela dificultades en los primeros años de escolaridad. En tercero de primaria, el 35,8% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de competencia en matemática, mientras que en lectura la cifra es aproximadamente del 43%.

Sanjinés explicó que estos resultados evidencian que los problemas de aprendizaje comienzan desde los primeros grados y se profundizan a medida que los estudiantes avanzan en su formación escolar.

La evaluación también permite comparar el desempeño boliviano con el promedio regional. En las cuatro pruebas de lectura y matemática, tanto de tercero como de sexto de primaria, Bolivia se encuentra por debajo de los resultados de la región.

Bolivia está por debajo del promedio regional

De acuerdo con los datos presentados por el ministro, en lectura de tercero de primaria Bolivia obtuvo 654 puntos, frente a los 697 del promedio regional. En matemática del mismo grado alcanzó 660 puntos, mientras que la referencia regional fue de 698.

En sexto de primaria, el país registró 660 puntos en lectura, frente a 696 del promedio regional, y 668 puntos en matemática, mientras que la referencia regional llegó a 697.

La autoridad señaló que también existe una mayor concentración de estudiantes bolivianos en los niveles más bajos de desempeño, entre 10 y 15 puntos porcentuales por encima de la referencia regional.

A su criterio, los resultados reflejan un problema estructural que requiere cambios en la enseñanza y en la administración del sistema educativo.

Plantea transformar la gestión educativa

Durante su presentación, Sanjinés sostuvo que la transformación debe comenzar por mejorar el trabajo en las aulas y fortalecer el papel de los maestros en el proceso de enseñanza.

"Ninguna transformación educativa será posible sin nuestros maestros. Son los actores fundamentales y necesitamos trabajar junto a ellos", afirmó.

Asimismo, pidió dejar de lado las disputas ideológicas y gremiales para concentrar los esfuerzos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El ministro también mencionó factores asociados a un menor rendimiento académico, entre ellos la repitencia, los atrasos de maestros y estudiantes, y la pertenencia a pueblos indígenas.

Defiende la desconcentración educativa

En otro momento, la autoridad señaló que los resultados de la evaluación obligan a revisar el funcionamiento del sistema educativo y la forma en que se toman las decisiones.

En ese sentido, defendió la necesidad de acercar la gestión educativa a las regiones y departamentos, considerando las particularidades de cada territorio.

Sanjinés aclaró que la desconcentración administrativa no significa privatizar la educación y convocó al magisterio a participar en el proceso de transformación.

"Desconcentrar, buscar gestión territorial no significa privatización. Es muy importante que esto lo conozca y lo asimile el pueblo boliviano", sostuvo.

Pide mayor participación de los padres de familia

Finalmente, el ministro convocó a los padres de familia a involucrarse en el proceso educativo y acompañar el aprendizaje de sus hijos.

Señaló que las familias tienen derecho a conocer qué están aprendiendo los estudiantes y consideró necesario que exista mayor seguimiento a los resultados educativos.

"Los padres tienen derecho a saber qué están aprendiendo sus hijos. La educación no puede ser una caja negra", expresó.

Sanjinés afirmó que los resultados de la evaluación ERCE representan una oportunidad para impulsar cambios en el sistema educativo y aseguró que el Gobierno busca modernizar y transformar la educación boliviana.