La autoridad jurisdiccional determinó este viernes la detención preventiva y el traslado inmediato a cárceles de La Paz y Santa Cruz para los dos ciudadanos brasileños acusados de participar en el atentado contra el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ocurrido el pasado miércoles en el penal de El Abra, de Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Rolando Vera, informó que tras la audiencia de medidas cautelares por el delito de asesinato en grado de tentativa, se dispuso el traslado de ambos privados de libertad a distintos recintos del país por el lapso de seis meses.

"La autoridad jurisdiccional determina para dos de los aprehendidos que estos cumplan detención preventiva: para el señor G.S.S. en el recinto penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, y para el señor F.M.H. detención preventiva por el lapso de seis meses en el recinto penitenciario de Palmasola de Santa Cruz", precisó el jefe policial.

Se acogieron al silencio y avanzan las pericias

Vera señaló que durante el proceso investigativo ambos sindicados evitaron brindar su versión sobre el ataque ocurrido en el sector de aislamiento donde se encontraba Zeballos, quien salió ileso tras refugiarse en el baño de su celda.

"Se han abstenido a declarar, han hecho uso de su derecho constitucional a guardar silencio y no han emitido ningún criterio", confirmó el director de la Felcc, añadiendo que los investigadores no descartan la participación de más personas en el hecho.

De acuerdo con el reporte policial, la imputación y posterior remisión a los penales de máxima seguridad se sustentó en las declaraciones de testigos que presenciaron el incidente y corroboraron el armamento que portaban los agresores.

"Ha habido testigos que han verificado que estaban en posesión de un arma de fuego y un arma punzocortante. Todos estos elementos y declaraciones están en pleno conocimiento del Ministerio Público", puntualizó Vera.

Finalmente, la autoridad indicó que la Policía se encuentra a la espera de los requerimientos fiscales correspondientes para proceder con el desprecintado de la celda donde ocurrió el atentado y continuar con la toma de declaraciones testificales que permitan esclarecer por completo el móvil del ataque.