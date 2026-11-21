En medio del tradicional Mercado Rodríguez, en la ciudad de La Paz, existe un espacio cultural que permite viajar en el tiempo a través de fotografías, negativos y antiguos instrumentos de trabajo. Se trata del archivo de la familia Cordero, una tradición de fotógrafos que durante más de un siglo ha documentado la historia, los personajes y la transformación de la sede de Gobierno.

Al ingresar al lugar, los visitantes encuentran imágenes antiguas de las calles paceñas, retratos de expresidentes, escritores y artistas, además de equipos fotográficos que muestran cómo se realizaba este trabajo en otras épocas.

Cuatro generaciones dedicadas a la fotografía

La historia familiar comenzó con Julio Cordero Castillo y continuó con su hijo, Julio Cordero Ordóñez, quien formó parte de la segunda generación de fotógrafos.

Durante la Guerra del Chaco, Ordóñez también defendió al país y, pese a las dificultades de ese periodo, consiguió una cámara para continuar con su trabajo fotográfico y registrar imágenes de aquella época.

El legado continuó con las siguientes generaciones, que conservaron el trabajo analógico y los registros históricos de sus antecesores.

Uno de los integrantes de la familia expresó su orgullo por mantener esta tradición y preservar las fotografías realizadas por su abuelo y su padre.

"Me siento orgulloso de haber continuado la fotografía, la tradición", manifestó.

Más de 30.000 fotografías y miles de placas

Actualmente, Ninoska Cordero, representante de la cuarta generación, está a cargo de conservar este importante patrimonio familiar.

Según explicó, el archivo cuenta con una donación de aproximadamente 17.600 placas fotográficas, además de otras 30.000 imágenes que forman parte de la colección familiar.

Entre los registros se encuentran fotografías que datan de 1900 y que permiten conocer cómo eran las calles de La Paz antes de su transformación urbana, así como reconocer a personajes que marcaron distintas etapas de la historia boliviana.

Imágenes que retratan la transformación de La Paz

Las fotografías conservadas muestran espacios emblemáticos de la ciudad, antiguas construcciones y calles que con el paso de los años cambiaron su apariencia.

También forman parte del archivo retratos de expresidentes, literatos y artistas, convirtiendo cada imagen en un documento visual de la memoria histórica del país.

La colección incluye trabajos de distintas épocas y permite observar las diferencias entre la fotografía antigua, realizada mediante procesos analógicos, y las técnicas actuales.

Un patrimonio que llegó a exposiciones internacionales

El trabajo de la familia Cordero también trascendió las fronteras bolivianas. Sus fotografías llegaron a representar al país en exposiciones realizadas en Estados Unidos y España.

Actualmente, el equipo trabaja en la digitalización de miles de imágenes para preservar este material y facilitar su conservación frente al paso del tiempo.

Así, entre negativos, placas y fotografías centenarias, el archivo de la familia Cordero mantiene viva una parte de la memoria de La Paz, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan cómo era la ciudad y quiénes fueron sus protagonistas.