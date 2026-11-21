Efectivos de la Policía Boliviana, con apoyo de personal militar en puntos estratégicos, intervinieron este viernes una movilización del Magisterio Urbano en Cochabamba que buscaba avanzar hacia el centro de la ciudad en rechazo a la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos. Durante los operativos se emplearon agentes químicos para dispersar a los manifestantes en distintos sectores, sin que se reportaran personas heridas de manera oficial.

Controles en el viaducto y la avenida Blanco Galindo

La concentración de docentes comenzó durante la tarde en el sector del viaducto y la avenida Blanco Galindo, en el marco de una convocatoria nacional prevista para las 18:00 en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Poco antes de las 18:00, un contingente policial acordonó el perímetro del viaducto y comunicó a los manifestantes que las movilizaciones estaban prohibidas debido a la vigencia del estado de excepción y del auto de buen gobierno en todo el territorio nacional. Ante la insistencia de los docentes por avanzar, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos e instalaron barreras para evitar que el grupo se reagrupara.

Efectivos policiales y militares reforzaron el resguardo en el puente Quillacollo y puentes aledaños para impedir el paso hacia el casco viejo. Cerca de las 19:00, tras verificar que los grupos dispersados se retiraban del sector, las fuerzas del orden se replegaron y la circulación vehicular en la avenida Blanco Galindo y el puente Quillacollo retomó la normalidad.

Nuevos incidentes en la plaza 14 de Septiembre

Pese al despliegue preventivo en el Comando Departamental, cerca de las 20:00 una columna de maestros logró ingresar hacia la plaza 14 de Septiembre. En el acceso al lugar, la Policía volvió a utilizar agentes químicos para dispersar y retirar a los movilizados del centro.

El Magisterio Urbano mantiene sus protestas contra el proyecto gubernamental de traspasar la administración de los institutos tecnológicos desde el nivel central hacia las gobernaciones, iniciativa que actualmente se encuentra suspendida.

Durante la jornada, representantes de los maestros cuestionaron el accionar policial y sostuvieron que su protesta tenía carácter pacífico. Una docente señaló que los efectivos intentaron decomisar el letrero de su federación y criticó el uso de gases lacrimógenos en presencia de profesoras y maestros de la tercera edad.

Por su parte, una dirigente entrevistada en el centro de la ciudad denunció el cerco policial y ratificó la continuidad de las medidas de presión en defensa de la educación fiscal, argumentando que las manifestaciones pacíficas están amparadas por la ley y llamando a la articulación con otros sectores sociales.