Un ciudadano boliviano que permaneció cerca de un mes en Rusia tras ser captado por una red de trata y tráfico arribó cerca de las 17:00 al aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, luego de hacer escala en La Paz.

La fiscal Yovana Castro confirmó el operativo de recepción al señalar que "los equipos multidisciplinarios, Sedes y médicos forenses, vamos a asistir a una víctima que está siendo repatriada", recalcando que "la prioridad es proteger a la víctima".

Se conoce preliminarmente que el hombre descendió de la aeronave con heridas en los brazos y recibió asistencia en la terminal aérea antes de ser derivado a un nosocomio.

Desde la Fiscalía precisaron que "estamos esperando a que venga la ambulancia para que le hagan una revisión completa porque aparentemente está herido", asegurando que "estamos manejando el tema con cautela".

Las autoridades indicaron que el ciudadano sufrió severos daños físicos durante su participación en combates en territorio ruso.

Sobre el origen de estas heridas, el Ministerio Público explicó que "tiene lesiones en la espalda porque ha habido drones que han arrojado granadas y las explosiones le han llegado en la espalda y también en la pierna", lo cual será verificado por un médico forense para establecer los días de impedimento.

Ante el riesgo que representa la estructura delictiva detrás del reclutamiento, se activó atención psicológica y se solicitó la declaratoria de reserva del proceso.

La fiscal advirtió que "la víctima corre peligro porque se trata de una organización criminal, él corre peligro y su familia en sí", y añadió respecto al caso Amador que el implicado "está prófugo, es rebelde y necesitamos de la sociedad que nos ayude a que este caso termine con una investigación donde nosotros protejamos a las víctimas".