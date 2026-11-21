Un importante despliegue de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y representantes del Ministerio Público se realizó en la zona del Urubó, en Santa Cruz, para ejecutar el allanamiento de un taller mecánico.

La diligencia investigativa se extendió por varias horas en este sector cruceño, manteniendo un estricto hermetismo respecto a los móviles que originaron la incursión policial.

Al concluir la requisa en el inmueble, los investigadores y fiscales abandonaron el lugar portando diversa documentación y un CPU que fueron colectados como elementos de prueba.

Pese a la expectativa generada por la magnitud del operativo, las autoridades del Ministerio Público evitaron brindar declaraciones, por lo que se aguarda un informe oficial que esclarezca el alcance de lo incautado.