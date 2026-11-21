Frente a una alarmante proliferación de criaderos de mosquitos que golpea con fuerza a los barrios de Santa Cruz de la Sierra, el gobierno local activó este sábado una masiva minga en el Distrito 6.

El alcalde Manuel Saavedra advirtió sobre la gravedad del escenario al señalar que “los 15 distritos están en una situación complicada. Eso quiere decir que ya hay una infestación de larvas fuera de lo normal”.

La intervención comunitaria abarca avenidas principales y vecindarios como la zona de la Pampa de la Isla, la avenida Virgen de Luján y el barrio Los Chacos, con el despliegue de todo el personal institucional.

Al respecto, el burgomaestre remarcó la urgencia de estas acciones preventivas al indicar que “hay cuatro distritos que están en un estado casi crítico. El 15, el 14, el 10 y el 6. Mañana sábado estamos empezando por el Distrito 6. Luego vamos a hacer esta minga en el 10, en el 14 y en el 15, para posterior hacer en toda la ciudad”.

Llamado a la acción vecinal

En este contexto, la máxima autoridad del municipio puntualizó que “si nosotros no hacemos algo en este momento, probablemente en enero, febrero y marzo, todos nos enfermemos de dengue, chikungunya o de zika. Para matar a la larva tenemos que vaciar el agua que se acumula después de una lluvia. Entonces, todos esos tachos, todas las llantas, hay que sacarlas”.

Para finalizar, Saavedra indicó que la actividad se realizará durante toda la mañana, desde las 8 hasta las 2 de la tarde.