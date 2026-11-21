Las salidas de buses interdepartamentales hacia el oriente del país por la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz fueron normalizadas la tarde de este viernes, luego de que personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) concluyera los trabajos de limpieza de un derrumbe registrado en horas de la mañana en el sector de Siete Curvas, tramo Locotal – Villa Tunari.

El director departamental de Tránsito, Edwin Lobatón, informó que alrededor de las 14:00 la Dirección Regional de Tránsito del Trópico reportó la habilitación de la vía, por lo que se coordinó de inmediato con la administración de la terminal de buses para reanudar los viajes.

"Aproximadamente a horas 14:00, el jefe regional de la Dirección Regional de Tránsito del Trópico ha comunicado que se ha logrado habilitar la vía y la circulación ha vuelto. Entonces, nos hemos comunicado con el jefe encargado de la terminal de buses para que pueda hacer el comunicado para que las empresas que prestan este servicio interdepartamental puedan salir, pero siempre tomando las precauciones necesarias", señaló Lobatón.

Trabajos preventivos en la ruta

Por su parte, la ABC confirmó mediante un reporte que el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico permitió restablecer la transitabilidad vehicular en ambos carriles. Sin embargo, debido a la inestabilidad del terreno propia del sector y a las condiciones climáticas de la temporada de lluvias, los equipos operativos permanecerán en apresto durante todo el fin de semana para continuar con las labores de despeje y atender cualquier eventual desprendimiento.

Tanto Tránsito como la ABC recomendaron a los conductores del transporte público y particular circular con suma precaución, respetar la señalización preventiva y acatar las indicaciones del personal que aún trabaja en la plataforma vial.