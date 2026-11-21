Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos, la Policía activó la noche de este viernes un operativo de alto impacto en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra, con la incorporación de más de 250 efectivos policiales que se suman al personal que ya cumple funciones en la ciudad.

El subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Julio César Baldivieso, informó que el despliegue contempla patrullajes preventivos en diferentes zonas de la capital cruceña, incluso en sectores alejados donde habitualmente existe menor presencia policial.

“Así es, estamos desplegando cantidad suficiente y necesaria para que la población se sienta segura. Vamos a realizar operativos de prevención de patrullaje en las diferentes zonas de nuestra urbe. El cual vamos a llegar a las zonas que normalmente la policía por la lejanía o por la falta o carencia de personas no podemos llegar”, señaló la autoridad policial.

Baldivieso explicó que el trabajo se desarrollará de manera permanente durante la noche, con el propósito de anticiparse a posibles hechos delictivos y evitar situaciones que pongan en riesgo a la población.

“De todas maneras, esta noche sí vamos a hacer un patrullaje permanente, continuo y sobre todo de prevención. Vamos a prevenir cualquier tipo de delitos para evitar desgracias en la noche de viernes”, agregó.

Más de 250 efectivos se suman al servicio policial

El subcomandante también precisó que los nuevos uniformados que participan del operativo son efectivos que recientemente egresaron de diferentes escuelas de formación profesional y que ahora se incorporan a las tareas operativas del Comando Departamental.

“Son aproximadamente 250 efectivos policiales que se están sumando al efectivo normal y regular de servicio policial. Esto es efectivo que ha egresado de las diferentes escuelas de formación profesional de nivel posgrado, los cuales se están insertando ya a la fuerza operativa del comando departamental”, manifestó.