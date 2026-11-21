Ocho personas, seis bolivianas y dos brasileñas, aguardan su audiencia cautelar en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz tras ser capturadas en operativos ejecutados en la calle Ingavi y la radial 17 y medio de la capital cruceña, la Policía las vincula al Primer Comando de la Capital (PCC) y a sicariatos en San Ignacio de Velasco y la capital.

Ante estas sindicaciones, el abogado de la defensa señaló que “están en etapa investigativa, obviamente, ellos van a tratar de buscar los argumentos necesarios para tratar de vincularlos en menoscabo a su presunción de inocencia; sin embargo, nosotros vamos a demostrar de manera clara y precisa de que no tienen ningún vínculo con esta organización criminal”.

Durante los allanamientos policiales se incautó una gran cantidad de sustancias controladas, armas de fuego y municiones, evidencias por las cuales los aprehendidos enfrentarán cargos por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Respecto a estos hallazgos, el jurista indicó que “evidentemente, eso es lo que se ha hallado en los allanamientos que se ha realizado, sin embargo, hay que ver con objetividad la participación de cada persona para darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a lo que ha hecho”.

Mientras se define la situación jurídica de los imputados en las próximas horas, los investigadores buscan sostener la tesis de su presunta participación en hechos violentos ocurridos en territorio cruceño.

En este contexto, el representante legal reiteró que “se los trata de vincular con la supuesta organización criminal PCC, sin embargo, la defensa técnica de los imputados va a demostrar de que no tienen participación ni vínculo con esta organización”.

Extranjeros aprehendidos en Cotoca

De forma paralela, un operativo policial ejecutado el jueves en el municipio cruceño de Cotoca derivó en la captura de seis ciudadanos extranjeros: tres colombianos, un dominicano, un checo y un inglés que cuenta con notificación roja de Interpol por tráfico de drogas en Bélgica.

Se aguarda el informe oficial del comandante de Interpol para esclarecer cómo ingresaron al territorio boliviano, a qué actividades se dedicaban y si se activará la extradición en las próximas horas.