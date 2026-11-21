Dos personas fallecidas y 22 heridas es el trágico saldo tras una colisión frontal entre un bus de transporte público y un camión ocurrida la mañana de este viernes en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, a la altura de la comunidad de Tacopalca, municipio de Chuquihuta, en el norte de Potosí.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito, el siniestro se registró alrededor de las 06:30 e involucró a un ómnibus de la empresa Trans Surumi —que cubría la ruta entre Cochabamba y la población de Surumi, en el municipio de Colquechaca— y un camión Volvo.

El reporte oficial tipificó el suceso como una colisión frontal con posterior salida de vía y vuelco de costado. Tras el impacto, el bus se precipitó fuera de la carretera por una pendiente, dejando como saldo fatal el deceso del conductor del ómnibus y de una pasajera.

En cuanto a los 22 heridos —siete varones y 15 mujeres—, efectivos policiales auxiliaron a los afectados en el lugar para trasladarlos inicialmente a centros médicos cercanos y luego derivarlos al hospital Madre Obrera de Llallagua, además de centros hospitalarios en Potosí y Sucre.

El subcomandante departamental de la Policía, Vladimir Peredo, informó que personal técnico de Tránsito se trasladó hasta la zona para realizar el levantamiento legal y recabar elementos que permitan esclarecer la dinámica del accidente.

Las investigaciones preliminares apuntan a una presunta invasión de carril y exceso de velocidad por parte del transporte de pasajeros como las posibles causas del choque, extremo que deberá ser corroborado por las pericias técnicas para determinar las responsabilidades correspondientes.