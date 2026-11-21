Bajo un estricto resguardo policial, seis ciudadanos extranjeros llegaron este sábado al Palacio de Justicia de la capital cruceña para enfrentar su audiencia de medidas cautelares tras ser capturados en Cotoca.

Los implicados fueron aprehendidos el jueves durante intervenciones estratégicas de la Policía Boliviana y el Ministerio Público que desarticularon una presunta red criminal transnacional.

Las diligencias fiscales permitieron comprobar que dos de los sospechosos portaban documentación falsa para hacerse pasar por ciudadanos bolivianos y burlar los controles migratorios en el país.

Además, durante los dos allanamientos ejecutados en la jornada se secuestró un arma de fuego, varios proyectiles y paquetes de marihuana prensada.

Antecedentes internacionales y proceso en curso

Se aguarda el informe oficial de Interpol para esclarecer cómo ingresaron al territorio nacional, cuáles eran sus actividades ilícitas y si se activará un trámite inmediato de extradición.

La nómina completa de los procesados puestos a disposición de la justicia comprende a los siguientes ciudadanos extranjeros:

Julio César L. A.: ciudadano de República Checa que figuraba falsamente con identidad boliviana.

ciudadano de República Checa que figuraba falsamente con identidad boliviana. Roy Charles W.: ciudadano de Gran Bretaña que cuenta con notificación roja de Interpol por tráfico de drogas en Bélgica.

ciudadano de Gran Bretaña que cuenta con notificación roja de Interpol por tráfico de drogas en Bélgica. Víctor Fabio M. C.: ciudadano de nacionalidad colombiana.

ciudadano de nacionalidad colombiana. José Luis O. R.: ciudadano de nacionalidad colombiana.

ciudadano de nacionalidad colombiana. Holman M. M.: ciudadano de nacionalidad colombiana.

ciudadano de nacionalidad colombiana. Michael Freddy F. R.: ciudadano de nacionalidad dominicana.