Una intensa e imprevista lluvia sorprendió la mañana de este sábado a vecinos y comerciantes de distintos barrios de la capital cruceña, presentándose de manera irregular a lo largo de la mancha urbana.

Mientras en algunas zonas de la ciudad no se registraron precipitaciones, en sectores como las inmediaciones del quinto anillo y la avenida Cumavi cayó un aguacero de fuerte intensidad que tomó desprevenidos a los transeúntes y conductores.

El fenómeno climático también afectó el desarrollo de las actividades comerciales habituales de la jornada. En la Feria Barrio Lindo, los vendedores tuvieron que actuar con rapidez para cubrir y resguardar sus productos ante el repentino inicio de la tormenta.

Las precipitaciones superaron las previsiones meteorológicas para la jornada, las cuales únicamente anticipaban cielos nublados y chubascos aislados para la capital oriental.

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