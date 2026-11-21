Debido a las extremas temperaturas que azotan a Santa Cruz y dispararon el consumo energético a niveles históricos, el asesor de Gerencia de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Nelson Alborta, recomendó a la población descargar la aplicación móvil de la cooperativa para simular en tiempo real el valor de su factura y regular su gasto.

El ejecutivo advirtió que durante estas jornadas calurosas los hogares que habitualmente consumen 300 kilovatios/hora y llegan a triplicar esa cifra debido al uso intensivo de equipos de enfriamiento.

Alborta explicó que el sostenido incremento de la demanda registrado desde el martes llevó a que el Sistema Interconectado Nacional sobrepasara los 2.000 megawatts de potencia alrededor de las tres de la tarde, mientras que el departamento cruceño superó la barrera de los 1.000 megawatts.

"El departamento de Santa Cruz demanda el 50% de la energía de todo el país hoy por hoy, entonces, si continúa esta ola de calor es muy probable que con algunos megawatts más a lo largo de los próximos días podamos tener nuevamente récord histórico de demanda eléctrica", señaló el representante.

Uso consciente de los equipos y monitoreo desde el celular

Frente al pronóstico de un fin de semana muy caluroso, el ejecutivo instó a evitar el abuso de aires acondicionados, heladeras y ventiladores tanto en domicilios como en oficinas, ya que las altas temperaturas reducen el rendimiento de estas máquinas y provocan un mayor gasto de energía.

Para mantener el control financiero en el hogar, Alborta detalló que cualquier usuario puede salir a leer su medidor e ingresar los datos en la aplicación móvil de CRE para conocer al instante cuánto acumula su factura hasta ese día y evitar sobresaltos a fin de mes. Para dispositivos con sistema Android puede descargar la app desde este enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsmbo.cre