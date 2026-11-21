Ante el calor abrasador en Santa Cruz de la Sierra, donde la sensación térmica alcanza los 40 grados, decenas de familias y amigos acuden a las cabañas del río Piraí para sumergirse en el agua y escapar del sofocante clima en sus hogares.

“Disfrutando del agua, porque hay mucho calor, no se puede estar en el cuarto”, expresó una de las visitantes mientras adultos y niños aprovechaban la jornada para refrescarse y consumir bebidas frías.

Además de darse un baño para mitigar las altas temperaturas, los asistentes destacan este espacio tradicional como el lugar ideal para compartir al aire libre y distraerse de la rutina diaria.

“Aprovechando que está el solazo, aquí vinimos a pasar un rato en familia con mi tía, mi hermana y mi cuñado, porque está sumamente el calor, sí, refrescante”, señaló otro de los ciudadanos presentes, resaltando lo agradable que se encontraba el río para disfrutar junto a los niños.