Las lluvias registradas en Santa Cruz de la Sierra obligaron a posponer la minga de limpieza y destrucción de criaderos de mosquitos que estaba prevista para este sábado 21 de noviembre en el Distrito Municipal 6, en la zona de la Pampa de la Isla.

La jornada debía desarrollarse desde las 08:00 hasta las 14:00, con el objetivo de retirar objetos que acumulan agua y que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de prevenir enfermedades como el zika y la chikungunya.

Pese a la postergación de la actividad, los trabajos de destrucción de criaderos y fumigación continuarán en esta zona de la ciudad, según informó el secretario municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez.

Desde la Secretaría Municipal de Salud también difundieron recomendaciones para que los vecinos sepan qué objetos deben sacar de sus viviendas cuando se realice la jornada de limpieza.

Entre los residuos que se podrán dejar para su retiro están los recipientes que acumulan agua, como baldes, botellas y llantas, además de plásticos, macetas y otros objetos que puedan almacenar agua y favorecer la reproducción de mosquitos.

En cambio, las autoridades pidieron no sacar colchones, catres viejos ni heladeras en mal estado, así como tampoco objetos que no acumulen agua. La recomendación busca evitar que las aceras queden saturadas y que se retrase el trabajo de los camiones recolectores.

“¡Eliminemos los criaderos y protejamos a nuestras familias del dengue, zika y chikungunya!”, publicó la Secretaría Municipal de Salud de Santa Cruz de la Sierra en sus redes sociales.