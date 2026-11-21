La búsqueda de Javier Chávez terminó con un desenlace doloroso. Su cuerpo fue encontrado en el río San Julián, luego de un operativo de rescate realizado por personal de la Gobernación en la comunidad Cachuela España, del municipio de San Javier.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Rescate de la Gobernación logró recuperar el cuerpo a unos 800 metros del lugar donde Chávez fue visto por última vez.

Rescatistas recorren el río San Julián en bote durante el operativo de búsqueda de Javier Chávez. FOTO: Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana.

Para dar con su paradero, los equipos de rescate realizaron varias batidas en el río con botes equipados con motores fuera de borda, en un operativo que permitió finalmente localizarlo.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue entregado al personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que se encargó de realizar el levantamiento legal correspondiente.