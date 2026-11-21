Bolivia tendrá este sábado 21 de noviembre una jornada marcada por cambios en las condiciones del tiempo, con lluvias en algunas ciudades, posibilidad de tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en el oriente.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el comportamiento del clima será diferente en cada región del país, por lo que se esperan mañanas, tardes y noches con condiciones variadas.

Pronóstico del tiempo para las ciudades capitales de Bolivia durante el sábado 21 de noviembre de 2026.

Occidente

La Paz registrará una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C. Durante la mañana se prevé cielo nublado con algunos periodos de sol, mientras que por la tarde se espera lluvia acompañada de sol. En horas de la noche, el cielo estará nublado.

En El Alto, las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 18 °C. La jornada comenzará con nubosidad y algunos momentos de sol, pero por la tarde se pronostica lluvia con sol. Para la noche se espera que continúe el cielo nublado.

Oruro tendrá un panorama más soleado, con una mínima de 5 °C y una máxima de 24 °C. El pronóstico señala condiciones soleadas durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche el cielo estará nublado. En Potosí, en cambio, se esperan temperaturas entre los 4 °C y los 26 °C, con una mañana soleada, una tarde parcialmente nublada y una noche despejada.

Lluvias y temperaturas elevadas en los valles

En la región de los valles, Cochabamba alcanzará una de las temperaturas más altas del país, con una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C. Durante el día se prevé cielo nublado con momentos de sol, condiciones que se mantendrán hasta la noche.

Sucre tendrá temperaturas entre los 15 °C y los 28 °C. La mañana estará nublada y durante la tarde se pronostica lluvia con sol, mientras que para la noche se espera nuevamente nubosidad.

En Tarija, el termómetro marcará una mínima de 16 °C y una máxima de 30 °C. El cielo estará nublado con algunos periodos de sol durante la mañana y la tarde, y se prevé que las condiciones nubladas continúen por la noche.

El oriente alcanzará hasta 37 °C

En el oriente boliviano se concentrarán algunas de las temperaturas más elevadas de la jornada. Cobija y Trinidad llegarán a los 37 °C, mientras que Santa Cruz alcanzará los 35 °C.

En Cobija, la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima de 37 °C. La jornada comenzará con tormentas eléctricas y lluvia durante la mañana. Para la tarde y la noche se pronostica cielo nublado.

Trinidad también registrará temperaturas entre los 25 °C y los 37 °C. Según el pronóstico, el cielo permanecerá nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

Por su parte, Santa Cruz tendrá una mínima de 26 °C y una máxima de 35 °C. Se espera cielo nublado con algunos momentos de sol durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche predominará la nubosidad.