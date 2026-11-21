El dólar en Bolivia registra movimientos distintos en el mercado paralelo este sábado 21 de noviembre. Mientras el precio de compra se mantiene sin cambios respecto al último reporte del viernes, la cotización de venta presenta una disminución de tres centavos. Por su parte, el tipo de cambio oficial continúa estable en Bs 11,75, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con la información publicada por el portal dolarboliviahoy.com, este sábado la cotización del dólar paralelo se encuentra en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,01 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia se ubicó en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,01 para la venta este sábado 21 de noviembre.

Al comparar estos valores con el último registro del viernes 20 de noviembre, difundido a las 18:04, se observa que el precio de compra permanece en Bs 12,00, mientras que el de venta bajó de Bs 12,04 a Bs 12,01.

¿Cuánto cambió el dólar paralelo?

La comparación entre ambas jornadas muestra los siguientes resultados:

Compra: pasó de Bs 12,00 el viernes a Bs 12,00 este sábado, sin variación.

Venta: bajó de Bs 12,04 a Bs 12,01, lo que representa una disminución de Bs 0,03.

De esta manera, el mercado paralelo no registra un incremento en ambas cotizaciones, sino que mantiene el precio de compra y presenta una leve caída en el precio de venta.

¿A cuánto está el dólar oficial?

En el mercado oficial, el Banco Central de Bolivia mantiene el tipo de cambio en Bs 11,75 por dólar, el mismo valor registrado el viernes 20 de noviembre.

El tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 11,75 por dólar entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.

Según el BCB, esta cotización tiene vigencia desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, por lo que no presenta cambios durante este periodo.

Así, la jornada de este sábado muestra un comportamiento diferente entre ambos mercados: el dólar oficial permanece estable, mientras que el paralelo registra una reducción de tres centavos en su cotización de venta.