Una parte de la avenida Internacional cedió junto al canal, dejando un tramo con daños en el pavimento y generando un serio peligro para los conductores que circulan por el sector.

Ante el riesgo de que algún vehículo caiga en el área afectada, las autoridades municipales y los bomberos acudieron al lugar y procedieron a acordonar y cerrar parte de la avenida. La restricción también contempla sectores ubicados a una cuadra del punto del colapso, con el objetivo de impedir el paso de motorizados y evitar posibles accidentes.

El subalcalde del Distrito Municipal 6, Kevin Miguel Álvarez Alcón, atribuyó lo ocurrido a la falta de mantenimiento y cuestionó la gestión de los últimos cinco años.

“En la parte del costado, como ustedes pueden observar, se dio debido a una mala gestión de 5 años que no han hecho ningún mantenimiento. Gracias a Dios no se ha reportado ningún accidente fatal. Gracias a los bomberos que han venido al rescate, hemos logrado acordonar el lugar, tanto de la parte de acá como a una cuadra allá y una cuadra más adelante”, manifestó.

La autoridad explicó que ya se conversó con los vecinos para evitar que salgan de sus viviendas y circulen con sus vehículos por el tramo afectado. Asimismo, indicó que se espera la respuesta de las diferentes secretarías municipales para ejecutar acciones que permitan brindar seguridad a las familias de la zona.

“Ya estamos pronto a recibir respuestas de las diferentes secretarías para poder darle seguridad a los vecinos. Justamente es por eso que nos hemos apersonado, para darle esa seguridad al vecino y trabajar para que este sector sea más seguro”, señaló Álvarez.

También pidió a los habitantes colaborar con las medidas de prevención y tener especial cuidado al momento de salir de sus hogares.

“Sí, esperamos el mantenimiento de esta zona y de igual forma colaboración de parte de los vecinos para que tengan un cuidado extremo al momento de salir de sus hogares”, agregó.

Por su parte, David Coímbra, supervisor de Bomberos del municipio, informó que la intervención se realizó luego de la solicitud de los vecinos, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que una persona o un vehículo caiga en el sector donde cedió el pavimento.

“A través de la solicitud de los vecinos, por el temor de que alguna persona o algún vehículo pueda caer en este colapso de pavimento que hubo de un perímetro aproximado de unos 20 metros. Entonces hemos acudido aquí al lugar con diferentes áreas de la Secretaría como Obras Públicas, como Alumbrado Público y la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, explicó.

Coímbra detalló que los equipos municipales delimitaron el área afectada, desviaron inicialmente al transporte pesado y realizaron trabajos de iluminación en distintos puntos para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes.

“Hemos dado respuesta aquí acordonando, delimitando las áreas, desviando el transporte pesado inicialmente y bueno, se está realizando el alumbrado en diferentes puntos para que sea visible”, concluyó.