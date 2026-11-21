El sector ganadero del occidente boliviano inició la implementación del Primer Registro Digital de Llamas y Alpacas en el municipio de Curahuara de Carangas, departamento de Oruro, un sistema que busca modernizar el control pecuario y establecer estándares de trazabilidad para la producción camélida.

La iniciativa es ejecutada de manera conjunta por familias productoras, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Camélidos de Alta Genética (FENCAMEL), y contó con la participación institucional de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Miembros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) conversan frente a un grupo de llamas durante la implementación del registro digital en Oruro. Foto: CAO.

Trazabilidad y control sanitario

El nuevo sistema opera a través de la implantación de microchips en los animales y el uso del software especializado RENCAMEL. Esta herramienta digital permitirá centralizar y certificar el historial individual de cada ejemplar, incluyendo datos sobre su raza, peso, talla, estado sanitario y genealogía.

De acuerdo con los datos técnicos del proyecto, la recopilación sistemática de esta información facilitará el manejo productivo y el mejoramiento genético del ganado camélido en la región altiplánica.

Productores y representantes del sector camélido posan junto a llamas en Oruro. Foto: CAO.

Alcance y proyección comercial

En su primera fase, el registro digital alcanzará a productores de siete municipios pioneros del departamento de Oruro: Curahuara de Carangas, Turco, San Pedro de Totora, Corque, Huayllamarca, El Choro y Santiago de Andamarca.

Con la certificación genética y sanitaria de los hatos, el sector apunta a cumplir con los requisitos técnicos necesarios para habilitar la exportación de ejemplares de alta genética hacia mercados internacionales. Asimismo, esta base de datos respaldará el proceso administrativo para obtener la denominación de origen del charque de llama boliviano.