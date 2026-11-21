La serie documental Bolivia Siglo XXI, producida y presentada por el historiador y expresidente Carlos D. Mesa Gisbert, estrenará mañana domingo 22 de noviembre, a las 18:50, su tercer episodio a través de la señal abierta de la Red Uno de Bolivia.

Bajo el título "Evo antes de Evo (1959-2006)", esta nueva entrega dará continuidad cronológica a los dos capítulos anteriores, abordando el escenario previo y el arranque del primer mandato presidencial de Evo Morales.

Según muestran los adelantos difundidos por la producción, el documental reconstruye la trayectoria temprana del exmandatario antes de llegar al Palacio Quemado. El recorrido audiovisual abarca desde su etapa como dirigente sindical y su paso como diputado nacional, hasta el proceso de fundación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), clave en la reconfiguración del mapa político boliviano a inicios de siglo.

Con este estreno, Bolivia Siglo XXI avanza en su bloque cronológico dedicado a analizar los acontecimientos que marcaron los primeros 25 años de la historia contemporánea del país. Tras su emisión televisiva dominical, el episodio quedará disponible en las plataformas digitales de Red Uno Play y en el canal oficial de YouTube del proyecto.