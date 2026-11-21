En medio del incremento de operativos contra el narcotráfico en Santa Cruz, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, confirmó la operación de organizaciones criminales extranjeras e instó a una labor coordinada con el Gobierno nacional.

“No solamente son miembros del PCC, aunque tenemos que admitir que la mafia del PCC es la mafia más fuerte que está controlando el narcotráfico en Bolivia”, sostuvo la autoridad al remarcar la urgencia de enfrentar este fenómeno de manera conjunta.

Santistevan precisó que las redes delictivas de Norteamérica también tienen injerencia directa en la región y exigió no subestimar su capacidad logística.

“Sin embargo, no descartemos la mafia de México, porque esa mafia es fuerte, es muy poderosa y manda desde afuera; entonces, hay que ponerle especial atención a la mafia mexicana sin descartar a los demás”, advirtió.

Asimismo, la autoridad alertó que el despliegue de la fuerza anticrimen puede desencadenar reacciones violentas tanto contra funcionarios públicos como contra la ciudadanía.

“Evidentemente, cuando hay operativos intensos por parte de la Felcc, también viene la respuesta del crimen organizado y hay que tomar mucha atención porque puede haber atentados, no solamente contra autoridades, sino también contra la población”, concluyó.