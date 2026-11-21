Una adolescente de 16 años, presuntamente vinculada a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), fue enviada con detención preventiva a Cenvicruz, luego de presentarse este sábado a su audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz de la Sierra.

La menor fue aprehendida durante los operativos policiales ejecutados el viernes en la calle Ingavi y en la zona de la radial 17 y medio, donde la Policía realizó intervenciones para identificar y capturar a personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

La joven enfrentó un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, siendo la primera del grupo en comparecer ante la autoridad jurisdiccional.

Los otros siete implicados en el caso, seis ciudadanos bolivianos y dos brasileños, permanecen en celdas policiales y serán sometidos a su respectiva audiencia cautelar durante la jornada de mañana.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta célula delictiva también estaría relacionada con recientes hechos de sicariato registrados tanto en la capital cruceña como en el municipio de San Ignacio de Velasco.